Por que a bandeira da Palestina é levada na Copa por jogadores e torcedores?

Marroquinos venceram Portugal por 1 a 0 nas quartas de final e levantou a bandeira palestina durante a comemoração

A seleção palestina não está na Copa do Mundo do Qatar, mas a bandeira do país está presente entre os torcedores e até mesmo os jogadores que disputam o torneio. Após a vitória sobre Portugal por 1 a 0, que garantiu a classificação de Marrocos à semifinal do Mundial, os atletas comemoraram erguendo uma bandeira da Palestina, em um ato de protesto contra a ocupação israelense.

A Fifa é hostil a gestos políticos durante os jogos que organiza. Porém, não foi a primeira vez no Mundial que a bandeira foi exibida, como os argentinos, que ergueram nas ruas de Doha enquanto comemoravam a vitória da seleção sobre a Holanda, ou o torcedor que invadiu o campo no jogo entre Tunísia e França, carregando a bandeira palestina.

Depois de eliminar Portugal, Marrocos volta a campo nesta quarta-feira (14), contra a França, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo 2022.