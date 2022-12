Por quanto tempo Manuel Neuer desfalca o Bayern? Qual foi sua lesão?

Goleiro alemão se machucou gravemente enquanto esquiava e ficará afastado até o final da temporada

A temporada acabou para Manuel Neuer. O goleiro do Bayern de Munique sofreu uma grave lesão na parte inferior da perna enquanto esquiava e, segundo suas próprias declarações, não poderá mais jogar pelo clube alemão em 2022/23.

"Ei, pessoal, o que posso dizer, o final do ano definitivamente poderia ter sido melhor... Enquanto tentava clarear minha cabeça enquanto esquiava, quebrei minha perna. A cirurgia de ontem foi muito bem. Muito obrigado à equipe médica! No entanto, dói saber que a atual temporada acabou para mim.", escreveu o goleiro.

Os responsáveis ​​pelo Bayern reagiram com consternação. "A notícia da lesão de Manuel chocou a todos nós. Vamos apoiá-lo e acompanhá-lo em sua recuperação para o seu retorno. Ele vai superar esta grave lesão e voltar ao campo tão forte quanto antes", disse o CEO Oliver Kahn.

O diretor esportivo Hasan Salihamidzic acrescentou: "É terrível que Manuel tenha sofrido um acidente desses e, claro, todos os nossos pensamentos estão com ele. Falei com ele ontem e hoje, a operação correu da melhor maneira possível. Manuel receberá todo o apoio. Ele é forte e vai voltar. Desejo-lhe tudo de bom, pode contar com o Bayern!".

Manuel Neuer, que disputou 16 jogos com a camisa do Bayern, aproveitava seu descanso depois da eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Qatar. Os alemães deixaram o torneio ainda na fase de grupos.

O primeiro jogo oficial do Bayern de Munique é contra o RB Leipzig. Sven Ulreich, de 34 anos, será o goleiro titular dos bávaros, enquanto Neuer se recupera.