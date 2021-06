Por problema físico, Cruzeiro desiste de contratar atacante

Nos exames médicos realizados na sexta feira foi diagnosticado um edema no pé do jogador

O atacante Keké não será mais contratado pelo Cruzeiro . Nos exames médicos realizados na sexta feira foi diagnosticado um edema no pé do jogador. De acordo com os médicos do clube, há necessidade de cirurgia e o tempo de recuperação será entre dois a três meses.

Assim, a diretoria anunciou que o contrato não será assinado. Com isso, o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, segue no mercado observando opções para o elenco.

Keké entrou em campo pela última vez no dia 29 de maio, pelo Tombense, no empate por 1 a 1 com o Paysandu, pela Série C, no interior de Minas Gerais.

E, desde então, estava entregue ao departamento médico. Com isso, o atacante ficou de fora de três partidas do Tombense na competição nacional.

O jogador era uma das apostas do Cruzeiro pela velocidade e boas finalizações. O atacante foi destaque do Tombense na disputa do Campeonato Mineiro. No Estadual, o jogador foi o vice-artilheiro com seis gols.

Keké, no ano passado, atuou em três clubes: Ituano (3 jogos pelo Campeonato Paulista), Figueirense (16 jogos pela Série B e 1 gol marcado) e Tombense (3 jogos e 3 gols).

Recentemente, o atacante esteve na mira do Vasco, mas a negociação com seu empresário Eduardo Uram não avançou.



Wellington Nem não será problema

Se Keké não chegará, o atacante Wellington Nem fará exames médicos e, na semana que vem, será anunciado como reforço.

O jogador estava no Fortaleza em um contrato de produtividade e foi liberado para que acertasse com o Cruzeiro.

Com isso, o atacante, que ficou seis temporadas no Shakhtar, será o 13º reforço do clube mineiro.