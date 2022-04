Por onde anda Kerlon, o Foquinha?

Talvez você não se lembre de muito sobre a carreira de Kerlon. Seus gols mais marcantes, os clubes por onde passou... talvez até tenha esquecido o seu nome.

Seu lance mais famoso (e apelido), porém, segue na memória de muitos torcedores ao redor do mundo. Nada mal para um jogador que aposentou aos 30 anos e teve quase tantas cirurgias quanto gols no profissional.

Mas o que aconteceu com o "Foquinha"?

Kerlon ganhou notoriedade pela primeira vez ainda na categorias sub-17: o garoto marcou oito gols em sete jogos pela seleção brasileira no Sul-Americano sub-17, em 2005.

O jovem do Cruzeiro aparentava ser o futuro da seleção brasileira. Um jogador diferente e que tinha uma particularidade em especial: o inesquecível drible da foca.

O lance é famoso, mas vale a pena explicar: Kerlon se acostumou a conduzir a bola fazendo embaixadinhas de cabeça, ou seja, como se fosse uma foca brincando com uma bola.

A facilidade com que o garoto aplicava o drible chamou a atenção de todos. Inclusive dos defensores, que costumavam parar o lance com chegadas mais duras. O Cruzeiro parecia ter uma joia em mãos.

E uma joia que já era cobiçada por clubes de todo o mundo. Kerlon foi, talvez, o primeiro jogador a surgir de vez no YouTube. Vídeos borrados (e de baixa qualidade, em grande parte do tempo) de seus melhores dribles eram compartilhados na plataforma para milhões de usuários.

A estreia no Cruzeiro após a excelente campanha no sub-17 atraiu comparações com Ronaldinho, na época um dos melhores do mundo, principalmente pelo estilo de jogo chamativo e pelos belos dribles.

No total, participou de 44 jogos pelo time principal do Cruzeiro, tendo marcado apenas um gol. Mas gigantes europeus, sonhando em ter o próximo grande talento brasileiro, já sonhavam com a sua contratação.

Em 2008, trocou o Cruzeiro pela Inter de Milão, em uma transação complexa que colocou o jovem no Chievo por uma temporada.

Foi exatamente no Chievo que Kerlon começou a sofrer com problemas no joelho. Em sua primeira temporada na Itália, por exemplo, em 2008/09, conseguiu jogar apenas quatro partidas.

Na Inter, passou três anos, mas nunca esteve nem perto de entrar em campo por um jogo da Serie A, algo que ficou claro logo em seus primeiros dias no clube.

Kerlon foi chamado por José Mourinho, então treinador da equipe, para uma conversa particular, logo após as suas primeiras sessões de treinamento.

"Mourinho me chamou e falou que queria falar comigo. Me perguntou se eu falava italiano, e eu respondi 'é claro, mas podemos falar em português se você quiser'. Ele me disse que estávamos na Itália, e iríamos falar italiano," contou o jogador para a FourFourTwo, em 2019.

"Ele me disse que eu não fazia parte dos seus planos. E que eu poderia treinar separado se quisesse, já que ainda estava sob contrato."

Remember when Kerlon 🇧🇷 used to dribble the ball on top of his head? 👀 #MUNNOR pic.twitter.com/Jjx9qAhzSd — GOAL (@goal) January 11, 2020

Após ser emprestado ao Ajax - onde atuou pelo time "B" -, foi diagnosticado com mais problemas no joelho. Retornou ao Brasil para jogar no Paraná, mas não conseguiu completar 90 minutos em nenhum dos jogos. Em 2012, assinou com o Nacional-MG, mas também não teve sucesso.

Ao final de seu contrato com a Inter, começou a rodar. Kerlon jogou em países como Japão, Estados Unidos, Malta e Eslováquia, bem como atuou em um período no tradicional Villa Nova-MG.

No final das contas, abandonou a carreira aos 29 anos, em 2017, tendo sido operado oito vezes durante sua carreira, seis delas no joelho.

Mais de uma década sendo caçado por defensores envergonhados pesaram para Kerlon, que nunca foi dos jogadores mais altos e mais fortes.

"Eu me lesionei muitas vezes, fiquei sem jogar por muito tempo," admitiu em entrevista à VICE, cinco meses antes de anunciar a aposentadoria. "Não estava mais feliz, especialmente no meu último clube, na Eslováquia."

"A cada três piques, eu sentia uma fisgada. A mesma dor, de novo e de novo. Quando eu chegava em casa, já precisava do apoio da minha esposa, depois de um treino ou de um jogo. Sempre estava com as mesmas dores."

"Estava tomando vários remédios, mas meu corpo falou: 'Kerlon, eu não quero mais jogar.' Eu não estava mais sendo feliz. Agora, estou feliz de novo."

Kerlon se mudou para os Estados Unidos com sua família, onde trabalha como treinador de futebol, com fotos de seus filhos e das crianças que treina espalhadas por seu Instagram.

Alguns vídeos postados pelo ex-atleta também mostrou que o talento que o consagrou ainda está lá, mesmo que ele não consiga mais ser a mesma sensação viral de quando ainda era um adolescente.

Kerlon pode até não ter atingido às expectativas que muitos que assistiam seus vídeos no YouTube esperavam, mas ainda é uma figura folclórica do esporte brasileiro e mundial.

Uma carreira digna de respeito para qualquer jogador profissional.