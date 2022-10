Ponte Preta x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Paulistão sub-20

Tricolor entra em campo com vantagem após a vitória por 3 a 0 no primeiro jogo; veja como acompanhar na internet

O São Paulo visita a Ponte Preta nesta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), em Itapira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, do Estádio TNT Sports e do Youtube da FPF, na internet.

No primeiro jogo, o Tricolor superou a Macaca por 3 a 0, em Cotia, com gols de Negrucci, Palmberg e Luiz Henrique. Assim, o São Paulo pode perder por até dois gols de diferença.

No último encontro das equipes, válido pela terceira fase, o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, enquanto o segundo duelo a Ponte venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo: Leandro; Brian, Lucas Inácio, Belém e João Douglas; Negrucci, Léo Silva, Palmberg, Pedrinho, Talles Wander e João Adriano.

Escalação do provável Ponte Preta: João Victor, Cauê, Robert, Euller, Eduardo, Cauã, Marcos, Wesley, Rhurick, Vinicius e Igor.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Toca do Coelho – Itapira, SP