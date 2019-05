Ponta-artilheiro, Erik tem peso gigante nos gols do Botafogo

Somente Fred, do Cruzeiro, decide mais em gols na média geral de sua equipe em 2019

Se o ganha, é quase uma certeza citar o nome de Erik como um dos fatores decisivos para o Alvinegro. Foi assim desde 2018, quando o ponta chegou na metade final do Brasileirão e foi decisivo para livrar o clube da Estrela Solitária do rebaixamento. Na atual temporada o camisa 11 segue decidindo com uma constância absurda.

Nesta quarta-feira (22), o Glorioso bateu o Sol de América, do , por 1 a 0 no duelo de ida pelos 16 avos de final da – em partida transmitida com exclusividade pelo DAZN. Erik foi o autor do único gol, que deixa a equipe treinada por Eduardo Barroca em vantagem para avançar para as oitavas da competição continental.

Foi o 9º tento do veloz ponta, que pertence ao mas criou uma identificação rara com o Glorioso. Dentre os jogadores dos considerados 12 Grandes do país, é um dos que mais decide pela sua equipe em 2019. Dentre as 32 bolas nas redes empurradas pelo Botafogo até aqui, 28% delas foram através dos pés ou cabeça do paraense de 24 anos.

Time Total de gols Artilheiro Gols do artilheiro % do artilheiro Botafogo 32 Erik 9 28% 53 Bruno Henrique 11 20.7% 35 Gustagol 8 22.8% Atlético 55 Ricardo Oliveira 13 23.6% 54 Fred 16 29% 51 Luciano 14 27% 53 10 18.8% Inter 37 Nico López 6 16% Palmeiras 45 Gustavo Scarpa 7 15% 48 Jean Mota 9 18.7% 23 Pablo 4 17.4% 38 Marrony 5 13%

É uma média gigantesca, superada apenas pele peso de Fred nos gols do Cruzeiro (16 de 54, alcançando 29% do total). A diferença, no entanto, é que o jogador da é um centroavante de ofício, o maior artilheiro do Brasileirão por pontos corridos um dos grandes goleadores das últimas décadas. Erik joga pelos lados do campo, disparando em velocidade, e muitas vezes fica longe da grande área.

Outro fator que aumenta o peso decisivo dos gols de Erik está na fragilidade que o Botafogo tem no setor. Considerando as 20 equipes que disputam a Série A do Brasileirão em 2019, o clube do Estádio Nilton Santos tem o terceiro pior ataque geral e Diego Souza, que chegou teoricamente para ser o artilheiro que faltava à equipe, fez apenas um gol em dez partidas.

O lado ruim para o botafoguense é ver um ataque muito inoperante, que causa preocupações há tempos. Mas poderia ser pior: ao menos o Glorioso conta com um dos jogadores mais decisivos do em 2019. Quando o Botafogo precisa, Erik aparece para resolver – seja correndo pelas pontas ou aparecendo para finalizar as jogadas.