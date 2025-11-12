+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Eliminatórias Europeias
team-logoPolônia
National Stadium, Warszawa
team-logoHolanda
Mounique Vilela

Polônia x Holanda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (14), no Estádio Nacional de Varsóvia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo que pode definir a classificação para o Mundial, Polônia e Holanda se enfrentam na tarde desta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Líder do Grupo G com 16 pontos, a Holanda pode garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 com apenas um empate. Invicta nas Eliminatórias, a seleção soma cinco vitórias e um empate: venceu a Finlândia por 2 a 0, Malta por 8 a 0 e 4 a 0, a Lituânia por 3 a 2 e empatou com a Polônia por 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Ronald Koeman deve manter Memphis Depay, do Corinthians, na equipe titular.

Do outro lado, a Polônia entra em campo precisando da vitória para manter vivas as chances de classificação direta ao Mundial, já que o segundo colocado do grupo disputará a repescagem. Com 13 pontos, os poloneses têm quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis partidas disputadas.

Polônia: Skorupski; Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash; Zalewski, Zielinski, Skóras, Szymanski; Lewandowski e Kaminski.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Virgil van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay e Gakpo.

Desfalques

Polônia

Karol Swiderski está lesionado.

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Varsóvia - Polônia

Retrospecto recente

POL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

HOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
20/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

POL

Outros

HOL

0

2

Empates

3

Vitórias

5

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

0