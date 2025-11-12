Polônia x Holanda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Em duelo que pode definir a classificação para o Mundial, Polônia e Holanda se enfrentam na tarde desta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Líder do Grupo G com 16 pontos, a Holanda pode garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 com apenas um empate. Invicta nas Eliminatórias, a seleção soma cinco vitórias e um empate: venceu a Finlândia por 2 a 0, Malta por 8 a 0 e 4 a 0, a Lituânia por 3 a 2 e empatou com a Polônia por 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Ronald Koeman deve manter Memphis Depay, do Corinthians, na equipe titular.

Do outro lado, a Polônia entra em campo precisando da vitória para manter vivas as chances de classificação direta ao Mundial, já que o segundo colocado do grupo disputará a repescagem. Com 13 pontos, os poloneses têm quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis partidas disputadas.

Polônia: Skorupski; Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash; Zalewski, Zielinski, Skóras, Szymanski; Lewandowski e Kaminski.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Virgil van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay e Gakpo.

Desfalques

Polônia

Karol Swiderski está lesionado.

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2025

sexta-feira, 14 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Nacional de Varsóvia - Polônia

