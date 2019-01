Pogba quer renovar com o Manchester United, afirma jornal

Craque francês vive excelente fase desde a saída de José Mourinho do clube

O casamento foi recuperado! Desde a saída de José Mourinho, Paul Pogba vive fase espetacular no Manchester United e recuperou a boa forma e o carinho no clube de Old Trafford.

Não à toa, segundo o jornal inglês The Sun, o francês quer renovar seu contrato com os Red Devils.

A situação é totalmente contrária a de meses atrás, quando o meio-campista, insatisfeito e muitas vezes no banco com Mourinho, queria deixar o clube e era constantemente especulado na Juventus e no Barcelona. Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Confira alguns dos destaques da 50º Copinha que podem ganhar chance no seu time

Novamente feliz em Old Trafford, Pogba pode renovar seu contrato por um longo período, podendo continuar no Manchester United até depois de 2022.