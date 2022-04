Pogba: o futuro é cada vez mais fora do Manchester United

Desde o retorno de 90 milhões de libras (R$ 529,4 milhões) de Paul Pogba ao Manchester United, não houve um jogador para dividir a base de fãs do clube tanto quanto ele. Suas exibições inconsistentes frustraram os torcedores do United – que o veem brilhar com a camisa da França – e ansiavam pelo momento em que ele produziria a mesma qualidade regularmente para seu clube.

O vencedor da Copa do Mundo foi vaiado por alguns torcedores da casa na vitória da Premier League contra o Norwich em Old Trafford no sábado, antes de um coro de 'Vai se f..., Pogba!' do Stretford End quando ele foi substituído. No clássico contra o Liverpool nesta terça-feira (19), Pogba foi substituído com apenas 10 minutos de jogo após sentir dores.

É amplamente aceito que ele deixará o clube no final de seu contrato e muitos no campo de treinamento do clube dizem que fará falta, citando sua personalidade amigável e bem-humorada como uma presença bem-vinda em Carrington. No entanto, como evidenciado pela reação de uma parte dos torcedores na tarde de sábado, parece que poucos torcedores sentirão falta de sua presença em campo.

Ao sair, após a vitória por 3 a 2, foi vaiado novamente e levou a mão ao ouvido em represália. O técnico interino Ralf Rangnick acredita que é injusto que os torcedores descontem suas frustrações em um jogador.

Aqueles que se voltaram contra ele, no entanto, provavelmente argumentariam que sua reação não se baseia apenas no desastre desta temporada. Em vez disso, são as consequências tristes, mas inevitáveis, de seis anos de decepção.

Quando ele voltou da Juventus para sua segunda passagem, ele foi vendido como o salvador, o graduado da academia retornando para levar o United de volta ao topo.

O clube que não conseguiu um título da Premier League desde que Sir Alex Ferguson se aposentou não pode ser responsabilizado pelo meio-campista, mas ele não tem sido a figura transformadora que todos esperavam.

Isso é culpa dele? Ele disse durante o último intervalo internacional que não tem jogado em sua melhor posição . É uma história familiar contada pelo jovem de 29 anos e, até certo ponto, ele tem um argumento justo. Na maioria das vezes, ele foi usado em um pivô duplo por Ole Gunnar Solskjaer, enquanto Rangnick o usou como o único meio-campista na vitória contra o Norwich no fim de semana.

Houve momentos em que ele foi apaziguado e o sistema lhe agradou, mas as performances pouco melhoraram. Restam cinco jogos da carreira de Pogba no United. Alguns torcedores preferem não vê-lo com a camisa novamente, mas Rangnick precisa dele.

À medida que sua carreira em Manchester chega ao fim, há quem prefira ver Hannibal Mejbri, de 19 anos, tomar seu lugar. É um triste fim para o que foi uma carreira muito badalada no United.