Pochettino elogia trabalhos de Jesus e Sampaoli por Flamengo e Santos

O comandante do Tottenham foi perguntado se os treinadores brasileiros estão, de fato, desatualizados

O fim de semana no futebol brasileiro deixa, mais evidente do que nunca, a discussão sobre o momento vivido pelos treinadores brasileiros. Afinal de contas, neste sábado (14) e se enfrentam no Maracanã em jogo que vale o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Duas equipes elogiadíssimas pelos trabalhos feitos por seus treinadores, o português Jorge Jesus e o argentino Jorge Sampaoli.

Nos últimos dias, foi recuperada uma entrevista de Jorge Jesus, feita ainda na época em que estava no futebol árabe, na qual o português afirmou que os técnicos brasileiros eram desatualizados em relação ao futebol mundial, creditando isso também ao alto nível técnico dos jogadores disponíveis em nosso país. A fala, apesar de ter sido dada antes de JJ conhecer mais a fundo o esporte tupiniquim, repercutiu e causou certa polêmica.

Quem acabou comentando sobre o assunto, em entrevista exclusiva para o DAZN, foi um argentino que brilha no futebol inglês. Após o seu bater o por 4 a 0, pela quinta rodada da Premier League, Mauricio Pochettino – atual vice da Champions – foi perguntado sobre esta eventual desatualização dos técnicos brasileiros. Pochettino buscou citar brasileiros com trabalhos mais globalmente reconhecidos, casos de Tite e Sylvinho (atual técnico do ), mas indicou que esta diferença de momento é uma questão geracional.

"Chama a atenção ter dois técnicos estrangeiros no topo no "



Pochettino falou sobre os treinadores estrangeiros no Brasileirão, elogiou a safra de treinadores argentinos e disse que o Brasil tem gerações muito boas que passam desde Tite até Sylvinho!#PremierLeagueNoDAZN pic.twitter.com/kdJKWvkdB4 — DAZN BRA (@DAZN_BRA) September 14, 2019

“Existem grandes treinadores. Primeiro te falo de um grande treinador argentino que você esqueceu de citar, que é o Simeone, que para mim é um dos melhores. Mas existem muitíssimos outros”, disse ao responder a pergunta. "E treinadores brasileiros também, muitos treinadores brasileiros. O que acontece é que existem gerações. Gerações em que, espontaneamente, saem muitos treinadores. E acaba tendo no mercado muitos treinadores de um país, ou de outro”.

“Houve um momento em que havia na muitos técnicos italianos. Agora está um pouco mais distribuído. Mas acho que existem muitos treinadores brasileiros com muito talento. O Tite, na seleção brasileira. O Sylvinho, muito jovem, começando no Lyon. Já te dei dois exemplos de gerações diferentes. E entre eles, com certeza, há muitos bons treinadores. E lógico que... Claro que chama a atenção no Brasil”.

“Os brasileiros, principalmente, que são muito, muito 'Brasil', e existem dois treinadores estrangeiros que estão triunfando, como o Sampaoli e o Jorge Jesus em duas das maiores equipes que existem no Brasil”, completou.