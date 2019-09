Piqué alertou o Barcelona: quem avisa não é traidor

Tudo que o zagueiro pede é união no clube

É indiscutível. Há uma lacuna enorme (que até meses atrás estava soterrada, mas hoje é visível) entre os jogadores do Barça e a diretoria. Não é intransponível, mas existe. e este assunto, longe de ser tratado como secundário no clube, agora está no centro da realidade esportiva, social e institucional do clube que afirma ser mais do que isso (Més que un club).

De um lado estão aqueles que conquistaram inúmeros troféus para o , na chamada era de ouro do clube. De outro, estão pessoas que também participaram destas glórias - gostem ou não - , mas que há algum tempo resolvem problemas na mesma medida que os criam.

Não há como ignorar o aviso dado por Gerard Piqué, que tem personalidade para não se esconder e falar o que pensa mesmo o bom senso é o mais recomendado. Um dos pesos pesados do Barcelona alertou que o destino do clube está em jogo.

O vestiário, pela boca de Piqué, fala alto e claro, sem ambiguidades. Eles sabem como desvendar as mensagens secretas, sabem ler os sinais que aparecem na imprensa e sabem também claramente de onde vêm os recados sob demanda.

E de duas uma: ou Piqué se perdeu na sua função de bombeiro, apagando fogo com gasolina, ou o zagueiro exerceu seu papel como porta-voz e autoridade moral do elenco que está cansado de ser apontado como “donos” de um clube, dirigidos por uma diretoria que pisa cada vez mais no que foi construído.

Haverá quem deduza que Piqué deu vida nova ao Barcelona, mas na realidade o que ele fez foi apenas se certificar de que se não houver um senso comum, diálogos e a restauração da normalidade, tudo o que restará para o Barça na temporada serão brigas e mais brigas.

Haverá também quem acredite que Piqué exceda seus deveres, que ameace aqueles que não deveriam e que, na realidade, suas palavras são a prova irrefutável de que o poder concêntrico de Barcelona pertence aos jogadores. E, no entanto, o que Piqué realmente exige é que o fogo amigo cesse, que os panos sujos sejam lavados em casa e que as faíscas que passeiam pelo clube sejam um pouco menos incendiárias.

Na verdade, Piqué pede que o Barça seja unido. Faz meses que o clube não é. E se eles não são capazes de se unir, pelo menos, eles se escondem. Caso contrário, todos se darão mal. E a temporada vai pelo ralo. Piqué, goste ou não, expôs uma realidade crua. Ou todos juntos, ou tudo acabará apodrecendo. Quem avisa não é um traidor.