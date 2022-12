Philippe Coutinho pede ao Aston Villa para retornar ao Brasil em meio a conversa com Corinthians

Meio-campista quer voltar a ter destaque dentro de campo e vê Brasil como boa opção

O Corinthians segue com grandes esperanças de contar com Philippe Coutinho para a temporada de 2023. Um dos grandes trunfos do clube do Parque São Jorge é o desejo do próprio jogador.

Como soube a GOAL, Coutinho solicitou ao Aston Villa a liberação para retornar ao Brasil. O meio-campista de 30 anos deseja voltar ao futebol brasileiro no intuito de voltar a se destacar.

As conversas com o Corinthians estão sendo intermediadas por Kia Joorabchian, empresário do jogador. O iraniano foi autorizado pelo Timão para tentar a liberação de Coutinho do Villa Park.

O que complica para o clube do Parque São Jorge é a questão financeira, já que Coutinho ganha um salário muito superior ao teto do Timão. O jogador teria que reduzir seus vencimentos em mais de 50%, e parece disposto a aceitar isso para retornar ao país.

Existe também a chance de uma rescisão amigável entre Philippe Coutinho e Aston Villa, mas é considerada mais remota. Vale lembrar que o clube inglês pagou 20 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para ter o atleta em definitivo.

A prioridade do Aston Villa é de conseguir recuperar uma parte do dinheiro gasto com o brasileiro no negócio que o levou de forma definitiva para a Inglaterra. No entanto, até aqui, não existem conversas nesse sentido.

A aquisição do meia foi um pedido de Steven Gerrard, ex-treinador do Villa. O profissional foi demitido, e Unai Emery agora é o novo técnico da equipe. Nesta temporada, Coutinho disputou 14 jogos pelo Aston Villa, mas não fez gol ou deu assistências.