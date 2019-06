Philippe Coutinho fora do Barcelona? Tudo sobre a situação do brasileiro no Camp Nou

Brasileiro não estaria confortável no clube espanhol e teria pedido para ser negociado

Philippe Coutinho foi contratado a peso de ouro pelo em 2018, mas ainda não fez valer o investimento de mais de R$ 600 milhões. O brasileiro brilhava com a camisa do e, desde então, alternou entre a reserva e a titularidade no time catalão. Desta forma, especulações sobre uma possível saída do Camp Nou são frequentes.

Meia teria pedido para ser negociado

Philippe Coutinho deu mais um passo para a sua saída do Barcelona. Isso porque, segundo a rádio Cadena SER, o brasileiro não está confortável no clube catelão e teria comunicado à diretoria do Barça que quer ser negociado.

É uma reviravolta nos bastidores do Barcelona, já que o presidente Josep Maria Bartomeu havia dito, em abril, que Coutinho ficaria no time até 2020.

Ainda de acordo com informação da rádio, o Barça entende que não vai recuperar os 120 milhões de euros investidos pelo brasileiro, mas planeja vender o jogador por 90 milhões de euros.

Coutinho não conseguiu desempenhar o seu melhor papel desde a sua chegada ao clube espanhol, no início de 2018. O brasileiro desperta o interesse de gigantes europeus, como , e .