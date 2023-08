Philadelphia Union x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir ao time de Messi, que horas é, escalação e mais da semifinal da Leagues Cup

Equipe de Messi busca a classificação para a final da Copa das Ligas; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando mais um título na carreira, Lionel Messi volta a campo nesta terça-feira (15) com o Inter Miami para encarar o Philadelphia Union. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília) no Subaru Park, na Pensilvânia, em partida válida pela semifinal da Leagues Cup. A partida terá transmissão da AppleTV, através do MLS Season Pass, serviço exclusivo de streaming da liga (veja a programação completa aqui).

Após eliminar o Charlotte com uma goleada de 4 a 0 nas quartas de final, o Inter Miami chega embalado em busca da vaga na grande final da Copa das Ligas. Anteriormente, a equipe de Lionel Messi passou pelo Cruz Azul, Atlanta United, Orlando City e FC Dallas. Vale destacar que o craque argentino registra oito gols no torneio em cinco jogos disputados.

Por outro lado, o Philadelphia Union avançou eliminando o NY Red Bulls nos pênaltis com placar de 4 a 3, bem como o Querétaro por 2 a 1, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Na fase inicial, superou o Tijuana, Querétaro e DC United.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Philadelphia Union soma quatro vitórias, contra duas do Inter Miami, além de dois empates. No mais recente confronto válido pela temporada de 2023 da MLS, o Philadelphia venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Philadelphia Union: Blake; Glesnes, Elliott, Lowe, Martinez, Mbaizo, Wagner, Anez, McGlynn, Carranza e Uhre. Técnico: Jim Curtin.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Kryvtsov, Miller, Alba, Busquets, Arroyo, Cremaschi, Messi, Martinez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Inter Miami

Franco Negri, Corentin Jean e os brasileiros Gregore e Jean Mota, machucados, seguem de fora.

Philadelphia Union

Sem desfalques confirmados.

Quando é?