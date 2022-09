Pezzolano recusa sondagens e quer ficar no Cruzeiro em 2023

Uruguaio foi procurado por clubes em meio à boa campanha do Cruzeiro na temporada. Ele, contudo, deseja seguir na Toca da Raposa II no próximo ano

Paulo Pezzolano recebeu sondagens para deixar o Cruzeiro a partir de janeiro de 2023. A GOAL apurou que o técnico não pretende sair do clube e reforça o desejo de cumprir o contrato na Toca da Raposa II — o vínculo se encerra em dezembro do próximo ano.

Os interessados em contar com o uruguaio não são divulgados, mas ele já acertou a permanência para a próxima temporada com a diretoria cruzeirense, que tem Ronaldo Fenômeno como líder. O seu desejo é comandar o time na Série A do Campeonato Brasileiro.

O estrangeiro teve o contrato renovado em junho deste ano. À época, ele foi cogitado como um dos alvos do Flamengo, que demitiu Paulo Sousa no mesmo período. Diante da procura dos cariocas, o comandante do Cruzeiro foi valorizado e viu a sua multa rescisória aumentar.

Paulo Pezzolano não tem intenção de quebrar o acordo feito com a gestão de Ronaldo Fenômeno para a próxima temporada e avisou aos interessados que pretende seguir no Cruzeiro em 2023. O técnico está empolgado com o momento vivido pelo clube e crê que pode fazer um bom trabalho no ano seguinte.

Contratado no início de 2022, o uruguaio soma 46 partidas pelo Cruzeiro, com 28 vitórias, nove empates e nove derrotas. Ele tem 67,39% de aproveitamento em sua passagem pela equipe de Belo Horizonte.