Petrolina x Santa Cruz: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambuco

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Estádio Paulo Coelho; veja como acompanhar na internet

Petrolina e Santa Cruz se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Paulo Coelho, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Buscando se manter na zona de classificação para a segunda fase, o Santa Cruz até o momento soma sete pontos, com apenas uma vitória e quatro empates, enquanto o Petrolina, na zona de rebaixamento com cinco pontos, mira emplacar o segundo triunfo consecutivo.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Santa Cruz registra 15 vitórias, contra duas do Petrolina, além de dois empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Pernambucano 2020, o Santa Cruz venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Petrolina: Alan; Denner, Mailson, Heverton, Igor Tavares, Kiko, Vinicinho, Eduardo, Acauã, Everton Felipe, Emerson Galego. Técnico: William Lima.

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur Santos e Anderson Ceará; Dayvid, Michel Douglas e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Desfalques

Petrolina

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Ítalo SIlva, com lesão na coxa, será desfalque por um mês.

Quando é?