Perto do PAOK, Taison era liderança questionada no Inter

Atacante de 34 anos rescindiu contrato com o Internacional no mercado da bola e deve se transferir para o futebol grego

Taison rescindiu contrato com o Internacional neste sábado (7) e tem conversa para acertar a transferência para o PAOK, da Grécia. A rescisão do atacante de 34 anos foi vista de forma positiva no Beira-Rio, como soube a GOAL. A informação sobre a volta à Europa foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem.

A saída do veterano é vista de forma positiva no futebol do Colorado. O primeiro ponto é a redução da folha salarial — ele recebia R$ 800 mil por mês no contrato que se encerraria em junho de 2023.

Taison ainda era uma liderança questionada por parte da diretoria e comissão técnica. A GOAL apurou que a conduta do atleta era questionada pela cúpula nos bastidores.

Ele foi identificado como líder da greve de treinos do elenco, ocorrida em junho do ano passado. À época, o clube ficou até dois meses sem pagar direitos de imagem ao plantel. O atacante reuniu o grupo e decidiu paralisar as atividades a fim de se revoltar contra a diretoria.

Taison ainda era visto como um jogador que tinha problemas de relacionamento no vestiário, especialmente com os mais jovens do plantel. A diretoria já planejava a saída do jogador há algum tempo, mesmo que ele tenha pedido publicamente para seguir no Beira-Rio.

Fora do Internacional, o atleta de 34 anos está muito perto de se transferir para o PAOK, da Grécia. Ele, inclusive, avisou ao Inter que tinha proposta do clube grego para assinar no futebol europeu. O Cruzeiro tentou a contratação do jogador, mas não chegou a um acordo salarial — ele considerou uma remuneração de R$ 300 mil mensais baixa demais.

Em 2022, Taison fez 34 partidas pelo Colorado, somando 1.700 minutos em campo. No período, foi titular em 16 oportunidades e marcou quatro gols. Ele ainda se responsabilizou por quatro assistências.