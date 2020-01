Conheça Fernando Pacheco, o peruano que o Fluminense foi buscar para surpreender em 2020

Atacante pode ser uma alternativa para a saída de Yony González, mas divide opiniões por seus feitos no Sporting Cristal

O busca alternativas para brigar por títulos nacionais nesta temporada. Sem o poderio financeiro do rival , ou até mesmo de outros clubes de grandes centros do país, a equipe carioca tem apostado em nomes já experientes para 2020, como Hudson, Egídio e Henrique. Uma novidade fora desse contexto, porém, é o peruano Fernando Pacheco, de 20 anos, do Cristal.

Sem saber o que esperar do atleta, diferentemente dos outros nomes já trazidos para o ano que vem, a torcida do Fluminense vai encontrar uma aposta bastante elogiada pelo potencial no seu país de origem. É consenso, porém, que Pacheco ainda não conseguiu atingir o nível esperado para si entre os profissionais.

Ele surgiu como destaque na seleção sub-15 que ganhou os da Juventude, em 2014, transmitido em rede nacional. Foi dele o gol da vitória por 2 a 1 sobre a , na decisão, motivo de um "hype" a respeito do potencial do "Pachegol".

Seguidas vezes convocado para as seleções de base, ele hoje também é uma das figuras do time sub-23, que jogará o Torneio Pré-Olímpico na Colômbia , entre janeiro e fevereiro. A ideia de ter um dos atletas atuando por um grande clube brasileiro, no entanto, motivou o técnico Nolberto Solano, um dos maiores jogadores da história do país, liberá-lo para assinar contrato no Rio de Janeiro no meio da preparação.

Assista: aos 54:55, Pacheco marca o gol que deu a medalha de ouro ao

Sem Yony González, que ocupou a beirada do campo durante o último ano, Pacheco aparece como atleta para suprir essa ausência. No Peru, porém, não ficou conhecido pela força física, destacando-se mais como um ponta veloz e de boa habilidade. Com um jogo de bastante intensidade e rápido no contra-ataque, Odair Hellman pode ter no garoto uma válvula de escape.

Resta a Pacheco mostrar que pode ser no profissional o que prometeu ser na base. Em evolução, ele disputou quatro temporadas na equipe de cima do , um dos três grandes da cidade de Lima, aumentando gradativamente o número de partidas no período, com cinco gols marcados em 76 duelos. Escalado como ponta pela direita na maioria das vezes, o atleta, porém, não era titular absoluto.

Foram 22 duelos como titular dentre os 36 disputados na liga nacional, que terminou com o Cristal caindo na semi. Na Libertadores, três vezes titular e três vezes reserva na campanha que parou na fase de grupos. A expectativa é que 2020 fosse o ano de Pacheco, já mais maduro fisicamente, mas o garoto provavelmente só mostrará o que esperar de si com a camisa do .