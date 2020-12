Pênaltis e cobranças de falta se tornam pesadelo do Flamengo

Time Rubro-Negro encontra dificuldades para converter penalidades e não anota um gol de tiro livre desde junho de 2018

O terminou o ano de forma melancólica. O empate sem gols com o , em um dos piores jogos da equipe no ano, deixou os rubro-negros com pouca esperança, ainda que o time de Rogério Ceni esteja matematicamente forte na briga pelo título. O pênalti desperdiçado por Pedro, que escorregou e teve a penalidade anulada por conta de dois toques na bola, reflete a dificuldade da equipe quando o assunto é bola na marca da cal.

Ainda sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Flamengo perdeu a para o depois de desperdiçar três cobranças. O zagueiro Leo Pereira chutou para fora e Willian Arão e Rafinha tiveram suas penalidades defendidas por Muriel.

No Brasileirão, contra o , o principal rival pelo título, mais cobranças desperdiçadas. Bruno Henrique e Pedro erraram suas cobranças, defendidas por Tiago Volpi. Na ocasião, o Flamengo foi derrotado por 4 a 1, no Maracanã.

Contra o mesmo rival, só que na Copa do , a sorte do Flamengo não foi diferente. No Morumbi, no segundo jogo das quartas de final, quando a partida estava 2 a 0, Vitinho teve a chance de colocar o time novamente com esperança, mas isolou a cobrança. A partida terminou 3 a 0 para a equipe de Fernando Diniz.

A eliminação para o seguiu o mesmo roteiro. Depois do empatar o jogo no finalzinho, o Flamengo teve a chance da redenção, mas parou, novamente, nas penalidades. Willian Arão bateu mal e o goleiro Gabriel Arias defendeu, com os argentinos convertendo todas as cobranças, e o time de Rogério Ceni foi eliminado da .

Os números ruins do Flamengo nas penalidades são ainda mais impressionantes quando excluimos as disputas de pênaltis. Com bola rolando, foram 10 penalidades a favor do rubro-negro e apenas seis convertidos. Gabigol foi o responsável por colocar praticamente todos na rede. De cinco cobranças, o camisa 9 acertou cinco. Bruno Henrique fez o outro, mas também errou um. Pedro errou os dois pênaltis que cobrou e Vitinho desperdiçou também a sua chance.

COBRANÇAS DE FALTA

Se o Flamengo sofre nas penalidades, as cobranças de falta se tornaram uma lenda. O time não balança as redes neste quesito desde 10 de junho de 2018, quando Diego Ribas balançou as redes do Paraná, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca amarga o maior jejum de clubes da Série A sem gols de falta.