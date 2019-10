Pênalti “aquático” do Palmeiras revolta torcidas de Avaí... e Flamengo!

O lance foi decisivo na vitória por 2 a 1 do vice-líder sobre o último colocado do Brasileirão

O passou um sufoco no jogo contra o Avaí, neste domingo (27), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A realidade nos últimos minutos era um empate por 1 a 1, que aumentaria ainda mais a distância do atual vice-líder para o .

Um lance já na reta final do encontro, marcado pela chuva forte e gramado encharcado no Estádio da Ressacada, levantou polêmica. Deyverson, autor do primeiro gol do Palmeiras, caiu dentro da área e o árbitro precisou ver o lance no VAR – assim como havia acontecido para a equipe catarinense empatar, através de um penal convertido por João Paulo.

Na imagem, difícil de se enxergar por causa do excesso de água no campo, a impressão inicial é de que Deyverson cai mesmo estando longe do marcador. O juiz viu diferente e apitou o penal: Gustavo Scarpa bateu, converteu e evitou a tragédia alviverde – o clube chegou agora a 57 pontos, enquanto o Avaí segue na lanterna do certame com 17 de pontuação.

Através das redes sociais, torcedores do Avaí e também do Flamengo não esconderam a revolta – vale lembrar que o presidente palmeirense, Mauricio Galiotte, chegou a acusar o clube carioca de ser beneficiado pelo VAR.

quando vc se sentir um fracassado lembre-se do Palmeiras que precisou de ajuda do juiz pra ganhar do Avaí. pic.twitter.com/ilfMsR9hzP — Pedro Menezes ᶜʳᶠ (@peumnzscrf) October 27, 2019

Palmeiras precisando da árbitragem pra ganhar do já rebaixado Avaí pic.twitter.com/Luxf0ka72Z — Denes ᶜʳᶠ (@DenesCRF) October 27, 2019

A distância da perna do zagueiro do Avaí para perna do deyverson QUE JÁ ESTÁ DOBRADA hahahahahahahaha deram penalti, esse varmengo é foda. pic.twitter.com/99Qd1Bomgp — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) October 27, 2019