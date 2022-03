Pedrinho leva 'gelo' do Shakhtar na busca por novo clube

Pedrinho tenta a sua liberação do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ao menos até o fim de 2022. O atacante de 23 anos, no entanto, segue sem uma resposta dos ucranianos, que vivem um conflito bélico contra a Rússia.

O estafe do atleta é o responsável por buscar um acordo com o clube do leste europeu. Contudo, ainda não recebeu resposta sobre a situação, conforme apurado pela GOAL. É desejo do jogador deixar o clube em meio à tensão local. Todavia, a sua ideia é um compromisso mais longo que o permitido atualmente pela FIFA.

A entidade autoriza que os atletas assinem compromisso até junho de 2022. A maioria, porém, quer estender a duração dos vínculos ao menos até o fim do ano. Esta tem sido uma exigência dos clubes — brasileiros querem até dezembro, enquanto os europeus tentam até o fim da temporada seguinte, em junho de 2023.

O Corinthians é o principal interessado em contar com Pedrinho no mercado da bola. O clube já sinalizou com uma proposta para contratar o atleta por empréstimo e aguarda apenas uma resposta do Shakhtar Donetsk para chegar a um acordo com o jogador.

O São Paulo também demonstrou interesse na contratação do atleta. O técnico Rogério Ceni entrou em contato com o próprio jogador, mas descartou a contratação após o vazamento da conversa.

Com vínculo até junho de 2025, Pedrinho fez 19 partidas pela equipe ucraniana nesta temporada, com 1.260 minutos em campo. Ele marcou quatro gols e deu três assistências.

Na contramão de Pedrinho, o volante Maycon, que tem o mesmo agente de seu companheiro de time, obteve a liberação para voltar ao Brasil. O meio-campista foi autorizado a assinar por empréstimo com o Timão até o fim de 2022.

Maycon, de 24 anos, tem contrato com o Shakhtar Donetsk até dezembro de 2025. O meio-campista já está na capital paulista para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. O Corinthians acelera o processo para tê-lo na fase de grupos da Libertadores. A data limite para envio de documentação é de 2 de abril.