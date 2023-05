Paysandu x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da final da Copa Verde. A volta está marcada para o dia 31 de maio, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida terá transmissão da TV Brasil, com exclusividade na TV aberta.

Depois de empatar com o Cametá em 1 a 1 na disputa pelo terceiro lugar do Parazão, o Paysandu volta as atenção para a decisão da Copa Verde. No torneio, a equipe eliminou o Real Ariquemes por 3 a 0, o Princesa do Solimões por 5 a 3 nos pênaltis e o Remo por 4 a 2 nos pênaltis.

Do outro lado, o Goiás, embalado com a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 no Brasileirão, passou pelo União Rondonópolis (3 a 0), pelo Brasiliense (1 a 0) e pelo Cuiabá (2 a 1).

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma 10 vitórias, contra quatro do Paysandu, além de seis empates. No último encontro válido pela Série B de 2018, o Goiás venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Bernard (Claudio Vitor); Rodolfo Filemon, Genílson, Igor Fernandes e Edílson; João Vieira, Geovane e Leandrinho; Bruno Alves, Vinicius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinho Santos.

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Diego; Palacios, Diego Gonçalves e Matheus Peixoto. Técnico: Émerson Ávilas.

Desfalques

Paysandu

Thiago Coelho passou por uma cirurgia de urgência de apendicite.

Goiás

Tadeu, Matheusinho e Jhonny Lucas estão no departamento médico.

Quando é?