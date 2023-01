Paysandu x Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes estreiam no Parazão neste domingo (22), às 9h45 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Paysandu e Bragantino (PA) se enfrentam na manhã deste domingo (22), às 9h45 (de Brasília), em Belém, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo do Portal Cultura, na internet.

Entrando em campo pela primeira vez na temporada - o último compromisso ocorreu em setembro de 2022 -, o Paysandu vai em busca do 50º título, depois de perder a final no último ano para o rival Remo. Do outro lado, o Bragantino (PA), que fará a sua 25ª participação no Campeonato Paraense, tem como melhor participação o terceiro lugar nos anos de 2018 e 2019.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Paysandu registra uma ampla superioridade: 11 vitórias, contra apenas 1 do Bragantino, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Paraense 2022, o Papão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor (Bocanegra) e Eltinho; Jiménez, João Veira, Ricardinho e Robert Hernández; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Escalação do provável Bragantino (PA): Tharles; Gabriel, Marquinhos, Rodrigo, Araújo; Moisés, Jhonson, Piauí, Dudu; Yan e Hatos.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?