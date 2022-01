Paulo Sousa exige que jogadores do Flamengo almocem no CT todos os dias

O Flamengo dá nesta segunda-feira (10) o ponta pé inicial na temporada 2022 recheado de expectativas. O elenco principal se reapresentou nesta manhã e iniciou uma bateria de exames que vão desde protocolo contra Covid-19 a avaliações e testes físicos.

Os jogadores também tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato com Paulo Sousa e sua comissão técnica. O comandante, que desembarcou no Rio na última sexta-feira (07), tem feito hora extra no Ninho do Urubu para acelerar a adaptação no novo clube.

Depois de realizar uma série de exames para detectar casos de Covid-19, o Flamengo também fará uma longa investigação em seus atletas para entender se algum jogador apresenta sequela cardiológica, uma vez que praticamente todo o elenco já testou positivo em algum momento.

Sendo assim, os jogadores estarão no Ninho do Urubu ao longo de toda esta segunda-feira (10), no entanto, será o único da semana em tempo integral. Nos demais dias, as atividades acontecerão somente no período da manhã. Há, no entanto, uma exigência por parte de Paulo Sousa de que todo o elenco almoce todos os dias no CT.

A estreia do Flamengo na temporada está marcada para o dia 26 de janeiro, diante da Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. O elenco principal, no entanto, terá um retorno de forma gradual a partir da quarta rodada da competição.