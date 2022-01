Paulo Sousa e sua comissão técnica estão felizes com reconhecimento nas ruas e vídeos na Fla TV

As primeiras semanas de trabalho de Paulo Sousa e sua comissão técnica no Flamengo ganhou ares de lua de mel. Tanto o treinador quanto toda a sua equipe estão empolgados e cheio de expectativas para a temporada. Além da estrutura, elogiada aos quatro ventos pelos portugueses, a maneira como estão sendo tratados têm gerado satisfação e surpresa.

Não foi uma, nem duas vezes que membros da comissão técnica foram reconhecidos na rua por torcedores do Flamengo e parados com pedidos por selfies. Isso, segundo uma fonte próxima aos portugueses, nunca havia acontecido em outros clubes e nem mesmo na seleção polonesa.

Uma fonte próxima a Paulo Sousa confessou nem o próprio técnico era abordado nas ruas com pedido de autógrafos e fotos. No Flamengo, não só o comandante, como todos os demais profissionais já foram reconhecidos e cumprimentados.

O carinho que Manuel Cordeiro, Victor Sanchez, Paulo Grilo, Antonio Gomez, LLuis Sala e Cosimo Cappagli estão recebendo dos torcedores não só nas ruas, como também nas redes sociais, tem servido de incentivo para que eles publiquem mais conteúdos em seus perfis, por exemplo. O número de seguidores de todos, inclusive, bastante desde que foram anunciados no Flamengo.

Outro ponto que agradou a comissão técnica de Paulo Sousa, foi o fato da Fla TV, canal oficial do clube, entrevistar separadamente cada membro da equipe do treinador e publicar vídeos nas redes sociais mostrando um pouco de seus respectivos trabalhos com o grupo. Na opinião dos profissionais, isso valoriza o trabalho, algo que também não viveram em outros clubes.

Apesar de todo o carinho, Paulo Sousa e sua equipe estão cientes da pressão da torcida nas derrotas. "Eles sabem que é proporcional ou até maior que o carinho", disse a mesma fonte.