Paulinho vai rescindir contrato com o Guangzhou? Red Bull Bragantino se interessa e monitora

Volante tem mais um ano de contrato com clube chinês e treina no Red Bull Bragantino, por causa do fechamento das fronteiras chinesas

Paulinho vai rescindir contrato com o Guangzhou, da China? A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola. A Goal apurou que uma saída não está descartada. Mas nos bastidores há quem duvide dessa possibilidade de rescisão pois o jogador tem muito dinheiro a receber pelo contrato válido até junho de 2022. Uma saída seria os chineses pagarem os valores restantes num acordo, opção considerada improvável.

Caso Paulinho saia, uma das ideias citadas nos bastidores é levar o jogador para a Europa. Em meio à indefinição do futuro, o jogador treina há meses no Red Bull Bragantino, por causa da impossibilidade de retornar à China, pois as fronteiras estão fechadas no país.

O Red Bull Bragantino tenta a contratação do volante de 32 anos e monitora a situação. Se o atleta realmente ficar livre, outro interessado natural é o Corinthians, clube pelo qual o volante fez história. O problema seria a dificuldade financeira do Timão.

"Ele está no dia a dia conosco. Tem uma relação especial com o clube. Temos uma relação pessoal que faz diferença nesse momento. A questão da possível rescisão ou não dele com o Guangzhou é um assunto pessoal dele. Não me sinto confortável de tratar disso de forma aberta. Mas é óbvio que vamos fazer todos os movimentos possíveis para que ele possa estar conosco. Já disse outras vezes: o Paulinho é dentro e fora de campo um jogador que justifica essa flexibilização no perfil desejado por nós. Então, se houver espaço e oportunidade vamos, sim", disse o diretor Thiago Scuro, na última quarta-feira (9 de junho).

"Lembrando que a janela no Brasil só reabre no dia 1 de agosto. Mesmo ele rescindindo contrato, o fato da rescisão ser posterior ao período ao fechamento da janela esse período precisa ser respeitado. Obviamente nós vamos concorrer com grandes equipes do futebol mundial. Não é um processo tão simples. Mas o Paulinho tem as portas abertas no Red Bull Bragantino", afirmou Scuro.