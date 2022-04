Paul Pogba pode já ter feito última partida pelo Manchester United

Paul Pogba pode ter jogado o seu último jogo pelo Manchester United na derrota por 4 a 0 contra o Liverpool, uma vez que sentiu uma lesão que deve o afastar dos gramados até o final desta temporada. E como está em seu último ano e contrato em Old Trafford, isso pode significar uma despedida.

Perguntado sobre a situação física de Pogba, antes de enfrentar o Arsenal neste sábado (23), o técnico interino do United, Ralf Rangnick, afirmou que dificilmente o meio-campista volta a jogar nesta atual campanha.

“Paul Pogba está fora. Parece que, depois dos exames, é bem pouco provável que ele consiga voltar a jogar antes do final da temporada”, afirmou o alemão. “O doutor me disse que vai demorar quatro semanas, no mínimo, e o último jogo é no final de maio, então acho que será pouco provável”.

A lesão sofrida contra o Liverpool

Pogba esteve entre os titulares do Manchester United no duelo contra o Liverpool, dentro de Anfield Road, mas não durou 10 minutos em campo. O francês sentiu uma lesão muscular e precisou deixar o gramado, segundo dito por Rangnick para a MUTV após a derrota por 4 a 0.

“Ele sentiu a panturrilha e, pelo jeito, esta não será uma lesão como a do Fred, que durou uma semana”, afirmou o treinador interino.

Altos e baixos em Old Trafford

Pogba é uma cria da base do Manchester United, mas deixou o clube em 2012 para conseguir mais tempo de futebol profissional na Juventus. O desempenho na Itália foi excelente, o que convenceu o United a gastar 89 milhões de libras, um recorde na época, para recontratá-lo em 2016.

Desde então, Pogba oscilou bons e maus momentos, assim como o próprio clube. A relação entre as partes, contudo, não parece ser das melhores, e há tempos a impressão e notícias indicam que esta deverá ser a última campanha de Pogba com a camisa do Manchester United.