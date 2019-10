Paris Saint-Germain renova contrato com Verratti até 2024

Aos 26 anos, Verratti estende vínculo com o time francês por mais cinco temporadas

O Paris Saint-Germains anunciou nesta quarta-feira (30) a renovação de contrato com Marco Verratti até 2024. O comunicado ocorreu por meio das redes sociais do clube.

Na equipe desde a temporada 2012/13, o atleta soma 291 jogos até então. Ao todos são 214 vitórias, 50 empates e 27 derrotas. Na extensa lista de títulos o destaque vai para as seis , Verratti venceu todos os campeonatos francês que disputou com o . A equipe é líder desta edição com oito pontos de diferença para o segundo colocado, o .