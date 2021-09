Para Cristiano Ronaldo, volta ao United é a melhor decisão já tomada

Astro de Portugal teve ótimo início em seu primeiro jogo na volta aos Red Devils e marcou duas vezes contra o Newcastle

Cristiano Ronaldo disse que voltar ao Manchester United foi a melhor decisão que tomou na carreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O astro de Portugal teve um retorno dos sonhos a Old Trafford, marcando dois gols no primeiro jogo de sua segunda passagem pelos Red Devils, na vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle, nesse sábado (11).

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, foi contratado pelo United no final da janela de transferências europeia após parecer que o rival Manchester City estava prestes a conquistá-lo.

O que foi dito?

O ex-astro do Real Madrid diz que as coisas correram bem e que ele espera ajudar a levar o United à conquista dos títulos novamente.

"É a melhor decisão que tomei. Foi a hora certa", disse Ronaldo em entrevista ao Telefoot.

"Quero fazer história, ajudar o Manchester a ter grandes resultados e ganhar troféus", acrescentou.

Varane feliz por reencontrar CR7

Com o retorno de Ronaldo ao United, ele se reencontra com o ex-companheiro do Real Madrid, Raphael Varane, que também se mudou para o clube no verão.

A dupla passou sete anos junta no Santiago Bernabeu, antes de Ronaldo sair para se juntar à Juventus. O zagueiro está maravilhado com a parceria.

"Jogar com os melhores é um grande prazer. O Cristiano é um grande profissional, fisicamente está sempre no seu melhor, tem sempre aquela qualidade de finalização", disse Varane.

"O que ele vai trazer para esta equipe é a sua vontade de vencer, a sua mentalidade de vitória", completou.

Próximo passo

O United volta agora suas atenções para a Liga dos Campeões, enquanto se prepara para enfrentar os suíços do Young Boys em seu primeiro jogo da fase de grupos, na terça-feira.

Os comandados de Ole Gunnar Solskjaer têm duas partidas contra o West Ham, primeiro enfrentando a equipe de David Moyes na Premier League em 19 de setembro, antes de recebê-los em Old Trafford na Carabao Cup três dias depois.