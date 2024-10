Pelo jogo de volta das semifinais, um duelo entre cariocas e mineiros: o Vasco recebe o Atlético-MG.

Palpite Vasco x Atlético-MG - Copa do Brasil - 19/10/24

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (19 de outubro), às 18h30, no estádio São Januário, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado chance dupla Atlético-MG ou Empate 1.48 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.40 na Superbet Chutes no gol Hulk mais de 0,5 1.22 na Superbet

Atlético-MG em vantagem para a segunda partida

O Galo, na primeira partida contra o Vasco, conseguiu uma vitória importante atuando em casa, vencendo por 2 a 1.

Agora, atuando com a vantagem de um tento, a equipe vai a campo sabendo que precisa apenas de uma igualdade no placar para garantir vaga na final da CDB.

Ainda, é importante considerar que em 2024 o Atlético-MG não foi eliminado nenhuma vez em torneios mata-mata: foi campeão mineiro e está nas semifinais da Libertadores.

Palpite 1 - Vasco x Atlético-MG - Atlético-MG ou empate: 1.48 na Superbet.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vasco precisará se lançar ao ataque

Por perder o primeiro jogo, o Cruzmaltino deverá tentar impor o seu ritmo em casa para tentar marcar gols na partida.

Contudo, o Atlético-MG, que conta com jogadores qualificados como Hulk, Paulinho e Scarpa, poderá se aproveitar dos contra-ataques para tentar ‘matar’ o jogo.

Um dado importante para respaldar esse palpite é que nos últimos oito confrontos diretos entre esses times, em sete deles houve mais de 1,5 gols no jogo.

Palpite 2 - Vasco x Atlético-MG - Mais de 1,5 gols: 1.40 na Superbet.

Hulk em ótima fase na temporada

Até aqui, Hulk já marcou 18 gols na temporada e já contribuiu com 10 assistências, tornando-se assim uma peça fundamental no sistema ofensivo dos mineiros.

Ainda, é válido considerar que o jogador é muito eficiente em bolas paradas, o que certamente pode aumentar suas chances de finalização diante do Vasco.

Com essa média de gols e considerando a importância da partida, entendemos que ele sofrerá uma forte marcação, mas ainda assim acreditamos que existirão espaços para que ele finalize algumas jogadas.

Palpite 3 - Vasco x Atlético-MG - Hulk mais de 0,5 chutes no gol: 1.22 na Superbet.