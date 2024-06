Palpite Peru x Chile - Copa América - 21/6/24

Na sexta-feira (21), às 21h, a seleção do Peru, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A, enfrenta a seleção chilena.

Confira, portanto, os principais palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no AT&T Stadium, situado em Dallas.

Aposta Palpite Odd Resultado Chile vence 2.05 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.50 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Chile quer voltar a fazer história

Chile e Peru têm um histórico de confrontos bastante robusto, visto que foram 84 duelos registrados ao longo da história.

Desses confrontos, os chilenos venceram 55% dos encontros, sendo exatamente 46 triunfos. Ainda, houve 14 empates e 24 vitórias dos peruanos.

Vale mencionar que o Chile tem passado por um processo de renovação e conta com jogadores altamente qualificados, como o meia Pulgar, que deve ser fundamental no sucesso da equipe em sua estreia.

Palpite 1 - Peru x Chile - Chile vence: 2.05 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Chile deve ser o vencedor do confronto contra o Peru. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ambos vêm tendo uma abordagem ofensiva

O Peru, em seus cinco jogos mais recentes antes da Copa América, marcou gols em pelo menos quatro desses duelos. No total, foram oito gols marcados nesse recorte (média de 1,6).

Do outro lado, considerando o mesmo número de partidas, o Chile também marcou oito vezes em seus cinco últimos compromissos.

Sendo assim, com ambos apresentando uma média de pelo menos uma bola na rede em suas partidas recentes, acreditamos na possibilidade de haver ao menos dois gols no duelo.

Palpite 2 - Peru x Chile - Mais de 1,5 gols: 1.50 na Betano.

Ambos querem iniciar bem no torneio

Ainda que nos últimos cinco confrontos diretos entre esses dois times apenas uma equipe tenha marcado, acreditamos que esse duelo do Grupo A pode ter um resultado diferente.

Afinal de contas, como já mencionado, ambos têm uma média recente que indica ao menos um gol por partida.

Sendo assim, e com ambas as seleções buscando os três pontos para iniciar bem na competição, acreditamos na possibilidade de ambos irem às redes.

Palpite 3 - Peru x Chile - Sim para ambos marcam: 2.07 na Betano.