Palpite Equador x Venezuela - Copa América - 22/6/24

No sábado (22), às 19h, a seleção do Equador, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B, enfrenta a seleção venezuelana.

Confira os principais palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no Levi's Stadium, situado na Califórnia.

Aposta Palpite Odd Resultado Equador 1.83 na Betano Total de chutes a gol Kendry Páez +1 2.82 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Equador tem sido cada vez mais competitivo

Nos anos mais recentes, o Equador vem se posicionando como uma das seleções mais competitivas na América do Sul.

A equipe que esteve presente na última Copa do Mundo e que realiza ótimas eliminatórias para o próximo mundial, chega para este jogo como favorita.

Embora a Venezuela tenha evoluído muito, os equatorianos estão em 31º no ranking Fifa, enquanto a Venezuela é apenas a 54ª, o que por si só já indica o favoritismo equatoriano.

Palpite 1 - Equador x Venezuela - Equador vence: 1.83 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Equador deve ser o vencedor do confronto com a Venezuela. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Kendry Páez preparado para fazer história

O meia Kendry Páez, 17 anos, garantiu uma transferência para o time do seu colega de seleção, Caicedo, o atleta se juntará ao Chelsea quando completar 18 anos.

Paéz, que atualmente joga pelo Independiente del Valle, se tornou recentemente no jogador sul-americano mais jovem a marcar em uma qualificatória para a Copa do Mundo.

Considerado como um dos jovens sul-americanos mais promissores, Páez terá certamente muitos olhares focados em si nesta Copa América, e certamente pretende fazer história.

Palpite 2 - Equador x Venezuela - Kendry Páez chutes a gol +1: 2.82 na Betano.

As duas equipes têm potencial ofensivo

No histórico do confronto, 32 jogos foram realizados entre essas nações, e ambos os países têm média superior a um gol por duelo.

Neste recorte, o Equador marcou 56 gols (média de 1,75) e a Venezuela, por sua vez, anotou 34 (média de 1,06).

Dessa forma, com ambas as seleções almejando iniciar a competição com um bom desempenho, acreditamos na possibilidade de ambos anotarem gols.

Palpite 3 - Equador x Venezuela - Sim para ambos marcam: 2.07 na Betano.