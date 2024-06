Palpite Canadá x Chile - Copa América - 29/06/24

As duas seleções chegam no embate dependendo somente de si para avançar de fase, mas só resta um espaço no grupo com a Argentina já classificada.

O Canadá tem a vantagem por iniciar a rodada com três pontos contra um do Chile, mas uma derrota elimina qualquer uma das equipes. A partida acontece neste sábado (29), às 21h. Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Canadá ou empate 1.81 na Parimatch Resultado do primeiro tempo Empate 2.05 na Parimatch Total de gols Dois ou menos 1.69 na Parimatch *As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano. Mais artigos abaixo Ambas as seleções se sustentam em meio a duelos complicados Canadá e Chile podem não figurar entre as favoritas para esse torneio, mas dentro de suas capacidades estão no mínimo dificultando a vida de seus oponentes. Voltando para o período antes da Copa América, Canadá conseguiu empate com a França que venceu o Chile por 3-2 e ambas as equipes apresentaram desafios a Seleção Argentina, que acabou vencendo os dois jogos nessa fase de grupos. Próxima partida Copa América CAN CHL Prévia da partida O Canadá entra nesse embate um pouco mais confortável por ter feito aquilo que o Chile não conseguiu, derrotar o Peru nessa fase de grupos. Jesse Marsch conquistou sua primeira vitória no quarto jogo como técnico canadense por 1-0 com gol de Jonathan David. Palpite 1 - Canadá x Chile - Vitória do Canadá ou empate: 1.81 na Parimatch Veja odds para resultado da partida De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção do Canadá deve vencer a partida contra o Chile ou, ainda, empatar na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida. Nenhum gol sofrido nas etapas iniciais Se ofensivamente essas duas seleções ainda não brilharam, o que sustenta seus resultados competitivos até aqui é o desempenho defensivo de ambas. Enfrentando a Seleção Peruana, nem o Chile, nem o Canadá, sofreram gols ao longo de noventa minutos. Nas partidas contra a atual campeã mundial, Canadá e Chile só cederam os gols para a Albiceleste na etapa complementar, dois contra a equipe de Jesse Marsch e um contra os comandados de Ricardo Gareca. Palpite 2 - Canadá x Chile - Empate no primeiro tempo: 2.05 na Parimatch Jonathan David e ninguém mais O atacante do Lille e camisa 10 canadense foi o único nome nessas duas seleções a conseguir balançar as redes na Copa América. Em quatro partidas entre ambas, essas seleções que se enfrentam no Orlando City Stadium ficaram sem marcar em três ocasiões. Mesmo lidando com desafios defensivos contra Lionel Messi e cia. nenhuma das partidas de Chile ou Canadá teve três gols, ou mais. Palpite 3 - Canadá x Chile - No máximo dois gols: 1.69 na Parimatch