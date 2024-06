Palpite Argentina x Canadá - Copa América - 20/6/24

Na quinta-feira (20), às 21h, a Argentina abre a Copa América enfrentando o Canadá, que faz sua primeira participação no torneio.

Portanto, confira os palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no Mercedes-Benz Stadium, situado em Atlanta.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Argentina vence ambos os tempos 2.72 na Betano Jogador a marcar Lautaro a qualquer momento 2.15 na Betano Gols Mais/Menos Argentina mais de 1,5 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mais artigos abaixo

Créditos de Aposta com a bet365

A bet365 preparou uma oferta especial para o jogo entre Argentina x Canadá. Com ela, o usuário da bet365 aposta, pelo menos, R$50 na partida entre os argentinos e canadenses. Assim, poderá ganhar R$ 10 em Créditos de Aposta a cada gol marcado. Para isso, o apostador deve registrar o palpite usando a funcionalidade chamada Criar Aposta. São aplicados T&C à oferta.

A bet365 é uma das maiores casas de apostas da atualidades e traz diversas opções de mercados esportivos, além de ofertas especiais para os principais torneios. Assim, aproveite para saber como apostar na Copa América com a bet365 neste conteúdo que preparamos

Atual campeã chega com o favoritismo

A Argentina, atual campeã do mundo e da Copa América, chega como a principal candidata para ser o vencedor final do torneio. Sendo assim, obviamente, é favorita para triunfar nessa partida.

Os comandados de Scaloni já somam 20 partidas sem derrotas. A última vez que perderam foi ainda na Copa do Mundo, quando foram surpreendidos pela Arábia Saudita.

Do outro lado, o Canadá venceu apenas um jogo de seus últimos quatro compromissos realizados. Dessa forma, não parecem suficientemente páreos para a Argentina.

Palpite 1 - Argentina x Canadá - Argentina vence ambos os tempos: 2.72 na Betano.

Lautaro vivencia uma boa temporada

Campeão italiano com a Internazionale, Lautaro teve um desempenho fundamental por seu clube na temporada, marcando 27 gols em 44 partidas.

Defendendo as cores de sua nação em 2024, o atleta também tem bons números. Em quatro amistosos ele conseguiu marcar três gols, uma média de 0,75 por partida.

Agora, encarando uma equipe que não está entre as mais fortes da Copa América, existem possibilidades de Lautaro marcar a qualquer momento diante dos canadenses.

Palpite 2 - Argentina x Canadá - Lautaro marca a qualquer momento: 2.15 na Betano.

Argentina marcou gols em seus últimos 30 jogos

No histórico, Argentina e Canadá têm apenas um confronto registrado, válido por um amistoso disputado em 2010. O resultado desse encontro foi 5 a 0 para os sul-americanos.

De lá para cá, os canadenses evoluíram bastante, é verdade, mas a Argentina também, tanto que é a atual campeã do mundo e da Copa América.

Com um ataque composto por jogadores talentosos e atrelando isso ao fato de que marcaram ao menos um gol nos últimos 30 jogos, a Argentina tem potencial de sobra para balançar as redes do Canadá.

Palpite 3 - Argentina x Canadá - Argentina mais de 1,5 gols: 1.45 na Betano.