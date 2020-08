Palmeiras x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O enfrenta o neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Goiás DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Allians Parque - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com empate com o Fluminense, o Palmeiras busca os primeiros três pontos no Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Goiás que registra mais dois novos casos e três curados da Covid-19.

No entanto, os três curados ainda não vão para o jogo deste sábado (15), pois precisam respeitar o protocolo de recuperação.

Desta forma, o técnico Ney Franco pode trocar Yago Rocha e Thalles por Juan Pintado e Douglas Baggio.

Já o , terá o retorno de Gustavo Goméz, poupado na estreia do Brasileirão, enquanto Felipe Melo segue fora se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Vitor Hugo), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires (Bruno Henrique); Zé Rafael, Rony (Willian) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Juan Pintado (Yago Rocha), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron; Breno, Luiz Gustavo e Daniel Bessa; Douglas Baggio (Thalles), Vinícius Lopes e Victor Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 (4) x (3) 1 8 de agosto de 2020 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 2 Cuiabá Amistoso 1 de agosto de 2020 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas