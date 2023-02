Palmeiras tenta troca com o Atlanta United em negociação por Luiz Araújo

Paulistas conversam com os norte-americanos e tentam envolver troca de atletas mais compensação financeira pelo atacante

O Palmeiras tenta uma troca com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Luiz Araújo, como soube a GOAL. Os paulistas gostariam de incluir um atleta do atual elenco e desembolsar mais uma compensação financeira para acertar a contratação do atacante de 26 anos.

Os norte-americanos querem cerca de US$ 12 milhões (R$ 62,58 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta — o desejo é recuperar o investimento feito em agosto de 2021. O Verdão não está disposto a desembolsar o valor e gostaria de incluir um atleta na troca.

Uma das alternativas estudadas é Eduard Atuesta. O meio-campista colombiano defendeu o Los Angeles FC entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2022 até chegar ao Palmeiras e tem histórico de sucesso na MLS (Major League Soccer).

O Palmeiras avalia a possibilidade de colocá-lo no negócio pela liberação de Luiz Araújo. O colombiano de 25 anos, no entanto, não é a única opção. Outros nomes são estudados e também podem figurar em uma possível proposta.

Os paulistas estão otimistas com as tratativas e acreditam que é possível chegar a um acordo com o clube dos Estados Unidos no decorrer da atual janela de transferências. Luiz Araújo se tornou a principal opção para o ataque, sobretudo pelo desejo de voltar ao Brasil, onde defendeu as cores do São Paulo.

O Palmeiras está à procura de ao menos três reforços no mercado da bola. O clube deseja as contratações de um zagueiro, um volante e um atacante de velocidade. A ideia é repor as saídas de Benjamín Kuscevic, vendido ao Coritiba, Danilo, negociado com o Nottingham Forest, e Gustavo Scarpa, que assinou pré-contrato com o mesmo clube de Danilo.