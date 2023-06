Palmeiras x Taubaté ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela oitava rodada do torneio estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Taubaté na manhã deste sábado (3), a partir das 11h (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Embalado com sete vitórias consecutivas e líder isolado do Grupo 11 com 21 pontos, o Palmeiras entra em campo buscando manter o aproveitamento de 100% no Paulistão sub-20. Já classificado para a próxima fase, o Verdão pode confirmar o primeiro lugar do grupo com um empate.

Do outro lado, o Taubaté, na vice-liderança, com 15 pontos, vem de derrota para o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 na última rodada. Anteriormente, estava embalado com três vitórias seguidas.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Addi; Thiago, Ary, Gustavo Mancha e Ian; Léo, Jeovan e Pedro Lima; Carlos Matheus, Wendell e Thauan. Técnico: Lucas Andrade.

Taubaté sub-20: Carlos Gabriel; David Kochem, Lucca, Pedro Ibelli, Francisco, Luis Fernando, Betinho, Marquinhos, Emanoel, Pedro Paulo e Isaias. Técnico: Harley Dias.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Taubaté

Sem desfalques confirmados.

Quando é?