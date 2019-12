Palmeiras solicita reunião com Rodrigo Caetano

Atual dirigente do Internacional é o mais novo alvo do Verdão para assumir o cargo deixado por Alexandre Mattos

Rodrigo Caetano é a bola da vez para assumir o departamento de futebol do . A Goal apurou que o , que demitiu Alexandre Mattos no último domingo, procurou e já solicitou uma reunião com o atual diretor do .

Caetano, que tem contrato até dezembro de 2020 com o , onde trabalha desde 2018, é um antigo alvo do clube paulista, tendo o nome discutido internamente há cerca de dois meses, quando Mattos começou a ser contestado com mais força por conselheiros e torcedores.

Antes de ir atrás do dirigente do Inter, o Palmeiras avaliou outros nomes, que, vale destacar, ainda não estão descartados, entre eles Paulo Autuori, Thiago Scuro e Diego Cerri.