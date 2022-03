Palmeiras recusa empréstimo de Pedro Bicalho, que terá chances com Abel Ferreira

O Londrina fez uma proposta por empréstimo para ter Pedro Bicalho, volante do Palmeiras, até o fim de 2022. A diretoria, no entanto, descartou a liberação do meio-campista de 20 anos ao clube paranaense no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O departamento de futebol palmeirense pretende avaliar o meio-campista até o meio do ano para depois discutir um possível empréstimo. Capitão da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano, o jogador deve ter mais oportunidades com a comissão técnica de Abel Ferreira.

Ele já atuou diante da Inter de Limeira, em 27 de fevereiro passado, pelo Paulistão. O volante ainda ficou no banco de reservas contra Guarani e Santos, nos dois compromissos mais recentes pelo Paulistão.

O treinador português avalia o futebol apresentado pelo garoto entre os principais jogadores e não toma uma decisão definitiva sobre o seu futuro. Ele terá até julho para avaliá-lo, de acordo com a apuração da reportagem.

A procura do Londrina ocorreu a pedido do técnico Adilson Batista, que já trabalhou com o jogador no Cruzeiro. O treinador foi o responsável por dar a primeira oportunidade ao atleta entre os profissionais.

Após a disputa da Copinha, em janeiro deste ano, Pedro Bicalho renovou o seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2024. O meio-campista teve o seu compromisso estendido no fim de fevereiro.