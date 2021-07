Palmeiras recebe sondagem sobre Borja no Besiktas

Verdão é consultado por meio de intermediários a respeito da possibilidade de o atacante ir para o clube turco. Estafe do atleta foi procurado

O Palmeiras recebeu uma sondagem sobre uma transferência de Borja para o Besiktas, da Turquia. A informação do interesse dos turcos foi noticiada pelo jornalista German García e confirmada pela Goal.

O Verdão foi consultado por meio de intermediários a respeito da possibilidade de uma negociação com o Besiktas e sinalizou os valores desejados. Até o momento, no entanto, não houve uma proposta concreta para o Palmeiras.

Assim como no caso do Boca Juniors, outro interessado em Borja, o Palmeiras toparia vender Borja por uma oferta de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos.

O Besiktas também procurou o estafe de Borja para demonstrar interesse no atacante. Emprestado ao Junior Barranquilla na última temporada, ele fez 14 gols em 22 partidas. O atleta de de 28 anos defendeu a seleção da Colômbia na Copa América. À espera de uma definição do futuro, ele aguarda os próximos passos. A janela internacional se reabre no Brasil em agosto, quando Borja poderia novamente ser registrado no Palmeiras.