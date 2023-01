Palmeiras procura Thiago Mendes, mas jogador não quer voltar ao Brasil

Volante de 30 anos é visto como possível reposição para a saída de Danilo. Ele, contudo, deseja seguir na Europa por mais tempo

O Palmeiras fez contato por Thiago Mendes, volante do Lyon, nesta janela de transferncias. O jogador de 30 anos, contudo, não planeja voltar ao Brasil no mercado da bola, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse dos paulistas no atleta foi inicialmente divulgada pelo L'Equipe.

Em alta na Ligue 1, o meio-campista pretende seguir na Europa por mais tempo. Mesmo que fique fora dos planos do Olympique Lyonnais, o brasileiro descarta retornar ao país natal — o atleta acredita que o ideal é jogar no futebol europeu por mais temporadas.

Thiago Mendes é tratado como titular do Lyon na atual temporada. Ele atuou em 21 dos 22 jogos da equipe em 2022/2023. No período, somou 1.615 minutos em campo e se responsabilizou por uma assistência.

O rótulo de titular incontestável na França fez com que ele tivesse o contrato renovado em junho de 2022. O novo vínculo se encerrará em 30 de junho de 2025.

O atleta de 30 anos já havia despertado o interesse do Flamengo no mercado da bola, mas os cariocas nunca conseguiram um acordo pela liberação do jogador. No Brasil, Thiago Mendes foi revelado pelas divisões de base do Goiás e teve passagem pelo São Paulo. Em 2017, foi vendido ao Lille, da França. Duas temporadas mais tarde, foi negociado com o Lyon.

O volante é tratado como uma opção para a vaga de Danilo, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por £18 milhões (€20,5 milhões ou R$ 113,7 milhões). Antes dele, o Palmeiras já havia procurado Matheus Henrique, do Sassuolo, Jean Lucas, do Monaco, e Walace, da Udinese. As tratativas com o trio, entretanto, não avançaram.