Palmeiras mantém 20% de Rafael Papagaio em ida ao Cruzeiro

Atacante de 26 anos vai assinar contrato até dezembro de 2025 na Toca da Raposa II; ele é esperado em Belo Horizonte nesta segunda-feira (24)

O Cruzeiro superou a concorrência do Grêmio e acertou a contratação de Rafael Papagaio em definitivo até 31 de dezembro de 2025. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo site No Ataque e confirmada pela reportagem. O Palmeiras vai manter 20% dos direitos econômicos do atacante, como soube a GOAL.

Nas tratativas para a liberação do centroavante de 24 anos, ficou acertado que os mineiros terão 80% dos direitos econômicos no novo contrato. O atleta é esperado em Belo Horizonte nesta segunda-feira (24) para assinar o vínculo e realizar exames médicos.

O Grêmio havia apresentado uma oferta de quatro temporadas pela contratação de Rafael Papagaio. No entanto, não chegou a um acordo com o Palmeiras pela aquisição do atleta. Os paulistas, inicialmente, queriam uma compensação financeira, mesmo que o contrato se encerre em 31 de dezembro de 2023.

O Cruzeiro conseguiu chegar a um acordo com o Palmeiras para que o negócio fosse feito apenas mantendo um percentual dos direitos econômicos. O jogador estava emprestado ao FC Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, até 30 de junho deste ano, mas o clube árabe não demonstrou interesse em mantê-lo em definitivo.