Palmeiras e Luan assinam renovação de contrato

Zagueiro de 29 anos tinha vínculo até dezembro de 2023 com o Verdão. Negociação se arrastou pelas últimas semanas

O Palmeiras acertou a renovação contratual do zagueiro Luan — o contrato já foi assinado pelas partes, como soube a GOAL. O tempo do novo vínculo ainda é tratado em sigilo. O clube anunciará a extensão do acordo ainda esta semana.

O antigo contrato do defensor de 29 anos se encerraria em dezembro de 2023, mas a diretoria optou pela manutenção do atleta para evitar problemas no decorrer da temporada.

Luan está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira e do departamento de futebol do Palmeiras para a próxima temporada. O zagueiro, que revezou a titularidade com Murilo em 2022, é tratado como um nome importante nos bastidores.

Na atual temporada, o defensor fez 23 partidas pelo Palmeiras, somando 1.621 minutos em campo. No período, marcou um gol e se responsabilizou por duas assistências.