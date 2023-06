Palmeiras x Joseense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela décima rodada; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Joseense se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), a partir das 15h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Na liderança do Grupo 11 com 27 pontos, o Palmeiras sub-20 busca manter a invencibilidade no Paulistão sub-20. Até aqui, foram nove vitórias consecutivas, enquanto o Joseense, na lanterna, soma apenas dois pontos, com dois empates e sete derrotas.

No último encontro entre as equipes válido pela quinta rodada do Paulistão sub-20 2023, o Verdão goleou por 5 a 0, com gols de Jeovan, Pedro Lima (duas vezes), Léo e Gustavo Mancha.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Addi; Thiago, Talisca, Gustavo Mancha e Ian; Léo e Pedro Lima; Carlos Matheus, Kevin, Wendell e Thauan; Técnico: Lucas Andrade.

Joseense sub-20: Marcão; Keven, Marcelo, João Alexandre, Caio, Luan, Rogerio, Pedro Coratti, Caio Tiago, Alex, Ruan. Técnico: Fábio Gomes.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Joseense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?