Palmeiras está confirmado na Florida Cup de 2020

Alviverde estreia na competição que reúne equipes da América do Sul e Europa no mês de janeiro

O teve sua participação confirmada na edição de 2020 da , competição amistosa entre equipes da América do Sul e Europa.

O torneio, disputado com quatro times no formato de todos contra todos, já teve três campeões do : em 2016, em 2017 e o nesse ano.

Além do clube alviverde, o , que conquistou a edição de 2018, também foi garantido na Florida Cup.

A competição serve como preparação para a temporada das equipes sul-americanas, enquanto os europeus aproveitam o período como intertemporada e testes do elenco e é disputada no mês de janeiro.