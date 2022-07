Palmeiras empresta Gabriel Silva e Pedro Bicalho ao Santa Clara

Paulistas acertaram empréstimos dos jogadores até junho de 2023. Não há opção de compra nos contratos

O Palmeiras acertou os empréstimos do volante Pedro Bicalho e do atacante Gabriel Silva ao Santa Clara, de Portugal, como soube a GOAL. Os jogadores assinam com o clube lusitano até junho de 2023, ao fim da temporada europeia.

As saídas dos jogadores contaram com aval do técnico Abel Ferreira. O português acredita que ambos podem se destacar atuando na liga europeia. A ideia é que eles voltem com mais minutos de jogo à Academia de Futebol.

Os contratos não terão opção de compra, como soube a GOAL. Se o Santa Clara quiser permanecer com a dupla ao fim dos empréstimos, terá que negociar com o Palmeiras. Por outros lado, se ambos forem negociados em definitivo durante o empréstimo, os lusitanos têm direito a um percentual como taxa de vitrine.

Gabriel Silva tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2025. O valor da multa rescisória do atacante não foi revelado pelo clube, mas ele é tratado como um dos principais ativos vindos das categorias de base do clube.

O Estoril chegou a ficar perto da contratação do jogador pelos mesmos moldes, mas o Santa Clara foi mais rápido e acertou a chegada do jogador.

No início de 2022, o Palmeiras acertou a renovação contratual de Pedro Bicalho, capitão do time que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O volante assinou o novo contrato até dezembro de 2024.