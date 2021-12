Palmeiras e Luiz Adriano negociam rescisão contratual

Palmeiras e Luiz Adriano discutem o fim do contrato que se encerraria em 30 de junho de 2023. A rescisão do vínculo é de interesse mútuo — atacante e diretoria desejam o término do compromisso.

A GOAL apurou que o Verdão não conta com o atleta para a próxima temporada. O técnico Abel Ferreira foi consultado pelo atual departamento de futebol e deu aval para a quebra do acordo. O diretor-executivo Anderson Barros é quem mantém contato com o jogador, que curte férias no exterior, para definir a sua saída da Academia de Futebol.

É desejo do Palmeiras que a situação de Luiz Adriano seja definida antes do início da próxima temporada. Entretanto, há questões que inviabilizam o acordo imediato. O jogador tem um dos salários mais elevados do atual elenco. A quebra do vínculo exige o pagamento integral dos valores estabelecidos em contrato. Por isso, as partes tentam uma rescisão amigável.

O Spartak Moscou, da Rússia, ainda detém 50% dos direitos econômicos de Luiz Adriano. A rescisão do centroavante teria que passar pelos russos para que seja feita nova divisão dos direitos do atleta.

Luiz Adriano enfrentou, no decorrer desta temporada, a fúria da torcida palmeirense — ele foi bastante vaiado na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, em 17 de novembro deste ano. O jogador se irritou com o público presente no Allianz Parque, fazendo gestos contra os torcedores que foram ao clássico da 33ª rodada do Brasileirão.

A saída de Luiz Adriano já é algo tratado desde novembro deste ano. O próprio jogador já havia confidenciado a pessoas próximas que pensava em deixar o clube ao fim da temporada.