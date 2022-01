Palmeiras e Fortaleza acertam novo empréstimo de Lucas Lima

Palmeiras e Fortaleza acertaram um novo empréstimo de Lucas Lima. O meia estava no Leão do Pici e vai permanecer no clube em um novo acordo.

O contrato de Lucas Lima com o Verdão termina no fim de 2022 e não será renovado. Portanto, o jogador não terá mais vínculo com o Palmeiras ao final desse novo empréstimo ao Fortaleza. A informação foi publicada incialmente pelo “ge” e confirmada pela GOAL.

Fortaleza e Palmeiras negociavam desde o fim de 2021 a possibilidade de um novo empréstimo de Lucas Lima. O acerto foi encaminhado nesta semana.

Lucas Lima saiu do Santos para o Palmeiras, em 2018, e atuou pelo Verdão até 2021, quando foi emprestado justamente ao Fortaleza. No Leão do Pici ele fez 17 jogos, um gol e deu uma assistência.