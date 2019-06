Palmeiras x Athletico-PR: um jogo com alto número de faltas e finalizações erradas

O duelo no Allianz Parque contou com um total de 45 faltas cometidas e 21 finalizações do Verdão

e -PR se enfrentaram neste sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro. A vitória palmeirense veio com o gol de Raphael Veiga, por cobrança de pênalti.

A partida teve um alto número de finalizações, sendo 21 pela equipe da casa, mas apenas três delas foram a gol, sinalizando uma fraqueza no quesito pontaria.

Um dos erros de finalizações mais marcantes partiu de Zé Rafael, jogador que vem sendo titular absoluto no lugar de Willian no plantel de Luis Felipe Scolari. Após o passe de Deyverson, o gol estava livre para receber seu chute, mas o atacante acabou lançando a bola para fora.

Pela parte da equipe do Paraná, foram apenas três finalizações, duas delas feitas por Nikão no primeiro tempo, e bem defendidas pelo goleiro Weverton.

Além do ataque palmeirense, o duelo foi marcado pelo alto número de faltas. No total, foram 29 cometidas pelo time de Tiago Nunes contra 16 da equipe da casa. Em uma dessas faltas, o jogador Nikão chegou a ser expulso de campo após acertar um chute no rosto do goleiro palmeirense, mas o auxílio do VAR fez com que o árbitro trocasse o cartão vermelho pelo amarelo.

O pênalti que resultou no gol da partida foi fruto de uma falta de Márcio Azevedo em cima de Dudu. O jogador somou mais um amarelo para o Athletico, que encerrou a partida com quatro jogadores amarelados.

Já o Palmeiras sofreu com dois cartões amarelos de Zé Rafael e Felipe Melo.

Com a soma dos três pontos, o sobe a 19 na liderança do Brasileirão. O último confronto da equipe antes da pausa para a é o Avaí, fora de casa, no dia 13 de junho.

O manteve seus 10 pontos e enfrenta o na próxima rodada, também fora de casa, no mesmo dia 13.