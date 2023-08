Palmeiras x Deportivo Pereira: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

Verdão busca a classificação nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na classificação para a semifinal, o Palmeiras recebe o Deportivo Pereira na noite desta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 30, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Diego Ribas. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o duelo ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Palmeiras volta a campo já com um pé na semifinal após a vitória sobre o Deportivo Pereira por 4 a 0 na ida. Agora, o Verdão pode perder por até três gols de diferença. Com a grande vantagem construída no primeiro jogo, o técnico Abel Ferreira pode escalar time misto.

Na primeira fase, o Palmeiras terminou na liderança do Grupo C, com 15 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o Atlético-MG por 1 a 0 no placar agregado. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Racing x Boca Juniors, que empataram sem gols no primeiro jogo.

Já o Deportivo Pereira entra em campo pressionado precisando vencer por cinco gols para avançar direto. Nas oitavas de final, a equipe colombiana eliminou o Independiente del Valle por 2 a 1 (no agregado), enquanto na primeira fase ficou na vice-liderança do Grupo F.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Deportivo Pereira: Quintana, Torres, Quintero e Ramírez; Moreno, Angulo, Vásquez, Zuluaga e Mejía; Ángelo Rodríguez e Arley Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

Desfalques

Palmeiras

Gabriel Menino, suspenso, e Dudu e Atuesta, machucados, estão fora.

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

